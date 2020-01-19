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رياضة

عملية جراحية.. الهلال السودانى يفتقد خدمات نجم الوسط في مباراتى بلاتينيوم والأهلي

الأحد 19/يناير/2020 - 04:50 م
مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني
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يسرى غازى
أعلن نادى الهلال السوداني عن غياب لاعب الوسط نزار حامد فى مباراتي بلاتينيوم الزيمبابوي و النادي الأهلي في إطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الهلال السوداني مع بلاتينيوم على ملعب الأخير عصر السبت المقبل على أن يستضيف النادي الأهلي على ملعبه مطلع شهر فبراير القادم.

وكشف الجهاز الطبي بنادي الهلال فى تصريحات صحفية عن إجراء لاعب خط الوسط نزار حامد عملية كيس دهني في الساق بمستشفى علياء يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهر إلى إلى شهر ونصف على أن تتخللها فترة تأهيل.

يذكر أن نادى الهلال السودانى تلقى خسارة مؤخرا على ملعبه ووسط جماهيره أمام النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة بهدفين مقابل هدف وينتظر تقديم مردود قوى فى لقائى بلاتينيوم ستارز والأهلي.
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