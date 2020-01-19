قبل مباراة الليفر ضد مانشستر يونايتد.. ليفربول يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ليفربول قبل مواجهة الليفر مع فريق مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي الممتاز.



تصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏مساءكم اسهل 3 نقاط هذا الموسم".

في موسم الدوري المحسوم من القسم الاول

هنا ‎#ليفربول ديربي انجلترا ‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد

‏‎في اسبوع التعادلات

او جولة تساقط الكبار

هل يتوج ‎#ليفربول الليلة

أمر مضحك

وأمام من أمام

‎#مان في ‎#الانفليد

فوز ‎#الريدز يعني لقب غائب وربما ضائع

وحسابيا ورسميا ستكون فقط بعد خمس جولات



‏أي مباراة لفريق ‎#ليفربول هذا الموسم تمثل إثارة بحد ذاتها بعيدًا عن جدول ترتيب ‎#البريميرليغ لان الجميع يرصد سرعة قطار الريدز وكيف يمكن ايقافه! فما بالكم ان كان الموعد في محطة الغريم التقليدي ‎#مانشستر_يونايتد.



‏لاول مره قبل مباراة ‎#ليفربول و ‎#مانشستر_يونايتد مبقاش متوتر كدا



‏مساء الخير ، ‎#ليفربول يستضيف ‎#مانشستر_يونايتد في آنفيلد ، ديربي شمال آنكلترا الديربي الاقوى!

مباراة صعبة عَ الفريقين ، ملعب مُرعب عَ كل الخصوم مضى الكثير من الأيام ولم يُهزم ليفربول فيه!

يونايتد المُتذبذب بيطلع بشكل جديد ، يا مستوى أستثنائي أو سيء.

الديربي خارج نطاق التوقعات!.