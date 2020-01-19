قبل مباراة الليفر ضد مانشستر يونايتد.. ليفربول يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ليفربول قبل مواجهة الليفر مع فريق مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي الممتاز.
تصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "مساءكم اسهل 3 نقاط هذا الموسم".
في موسم الدوري المحسوم من القسم الاول
هنا #ليفربول ديربي انجلترا #ليفربول_مانشستر_يونايتد
في اسبوع التعادلات
او جولة تساقط الكبار
هل يتوج #ليفربول الليلة
أمر مضحك
وأمام من أمام
#مان في #الانفليد
فوز #الريدز يعني لقب غائب وربما ضائع
وحسابيا ورسميا ستكون فقط بعد خمس جولات
أي مباراة لفريق #ليفربول هذا الموسم تمثل إثارة بحد ذاتها بعيدًا عن جدول ترتيب #البريميرليغ لان الجميع يرصد سرعة قطار الريدز وكيف يمكن ايقافه! فما بالكم ان كان الموعد في محطة الغريم التقليدي #مانشستر_يونايتد.
لاول مره قبل مباراة #ليفربول و #مانشستر_يونايتد مبقاش متوتر كدا
مساء الخير ، #ليفربول يستضيف #مانشستر_يونايتد في آنفيلد ، ديربي شمال آنكلترا الديربي الاقوى!
مباراة صعبة عَ الفريقين ، ملعب مُرعب عَ كل الخصوم مضى الكثير من الأيام ولم يُهزم ليفربول فيه!
يونايتد المُتذبذب بيطلع بشكل جديد ، يا مستوى أستثنائي أو سيء.
الديربي خارج نطاق التوقعات!.
تصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "مساءكم اسهل 3 نقاط هذا الموسم".
في موسم الدوري المحسوم من القسم الاول
هنا #ليفربول ديربي انجلترا #ليفربول_مانشستر_يونايتد
في اسبوع التعادلات
او جولة تساقط الكبار
هل يتوج #ليفربول الليلة
أمر مضحك
وأمام من أمام
#مان في #الانفليد
فوز #الريدز يعني لقب غائب وربما ضائع
وحسابيا ورسميا ستكون فقط بعد خمس جولات
أي مباراة لفريق #ليفربول هذا الموسم تمثل إثارة بحد ذاتها بعيدًا عن جدول ترتيب #البريميرليغ لان الجميع يرصد سرعة قطار الريدز وكيف يمكن ايقافه! فما بالكم ان كان الموعد في محطة الغريم التقليدي #مانشستر_يونايتد.
لاول مره قبل مباراة #ليفربول و #مانشستر_يونايتد مبقاش متوتر كدا
مساء الخير ، #ليفربول يستضيف #مانشستر_يونايتد في آنفيلد ، ديربي شمال آنكلترا الديربي الاقوى!
مباراة صعبة عَ الفريقين ، ملعب مُرعب عَ كل الخصوم مضى الكثير من الأيام ولم يُهزم ليفربول فيه!
يونايتد المُتذبذب بيطلع بشكل جديد ، يا مستوى أستثنائي أو سيء.
الديربي خارج نطاق التوقعات!.