AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مباراة الليفر ضد مانشستر يونايتد.. ليفربول يتصدر تويتر

الأحد 19/يناير/2020 - 04:55 م
ليفربول
ليفربول
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ليفربول قبل مواجهة الليفر مع فريق مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي الممتاز.

تصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏مساءكم اسهل 3 نقاط هذا الموسم".
في موسم الدوري المحسوم من القسم الاول
هنا ‎#ليفربول ديربي انجلترا ‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد
‏‎في اسبوع التعادلات
او جولة تساقط الكبار
هل يتوج ‎#ليفربول الليلة
أمر مضحك
وأمام من أمام
‎#مان في ‎#الانفليد
فوز ‎#الريدز يعني لقب غائب وربما ضائع
وحسابيا ورسميا ستكون فقط بعد خمس جولات

‏أي مباراة لفريق ‎#ليفربول هذا الموسم تمثل إثارة بحد ذاتها بعيدًا عن جدول ترتيب ‎#البريميرليغ لان الجميع يرصد سرعة قطار الريدز وكيف يمكن ايقافه! فما بالكم ان كان الموعد في محطة الغريم التقليدي ‎#مانشستر_يونايتد.

‏لاول مره قبل مباراة ‎#ليفربول و ‎#مانشستر_يونايتد مبقاش متوتر كدا

‏مساء الخير ، ‎#ليفربول يستضيف ‎#مانشستر_يونايتد في آنفيلد ، ديربي شمال آنكلترا الديربي الاقوى!
مباراة صعبة عَ الفريقين ، ملعب مُرعب عَ كل الخصوم مضى الكثير من الأيام ولم يُهزم ليفربول فيه!
يونايتد المُتذبذب بيطلع بشكل جديد ، يا مستوى أستثنائي أو سيء.
الديربي خارج نطاق التوقعات!.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عريس الليلة.. يورجن كلوب يخطف الأضواء بعد فوزة على مانشيستر سيتي.. ومغردون: انتظرنا ارويجي

قطار ليفربول يسعى لدهس كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. اليوم

قطار ليفربول يسعى لدهس بورنموث في الدوري الإنجليزي.. اليوم

الفرعون عاد للتهديف | محمد صلاح يسجل الثالث لـ ليفربول فى شباك بورنموث .. فيديو

قطار ليفربول في الدوري الإنجليزي يسعى لدهس واتفورد.. اليوم

كلوب يزف بشرى لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار نجوم تركيا في جنازة نجم العشق الممنوع

السراج يكشف خياراته حال عدم التوصل لاتفاق في مؤتمر برلين.. ولهذا السبب طلب مساعدة تركيا

اهم الأخبار.. الأهلي لـ أزارو: امشي.. موعد تراجع سعر الدولار لـ 13 جنيهًا.. زلزال يضرب الغردقة

نوع مهمل من الخضراوات يحمي من سرطان المثانة والقولون

كلام نهائي.. إنبي يحدد موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

شاهد.. صورة جماعية قبل انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها تلف المخ.. 4 أمراض ناتجة عن سوء النظافة الجنسية

بـ إطلالة كاجوال.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور