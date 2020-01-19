نسرين طافش تحتفل بتكريمها في مؤتمر التميز والجود على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة نسرين طافش بتكريمها من مؤتمر التميز والجود الذي أقيم مساء أمس بأحد فنادق القاهرة وشهد المؤتمر تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



ونشرت نسرين طافش صورتها أثناء تكريمها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة "سعيدة بتكريمى بجائزة التميز والجودة من أم الدنيا وهوليود الشرق الحبيبة مصر شكرا لجميع القائمين على مؤتمر التميز والجودة".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ألف مبروووووك" و " قمرررر ماشاء الله" و " متألقة دايما" و "بالتوفيق دايما إن شاء الله".



وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال، ‏ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد‎.‎