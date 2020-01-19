AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسرين طافش تحتفل بتكريمها في مؤتمر التميز والجود على طريقتها الخاصة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:46 م
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة نسرين طافش بتكريمها من مؤتمر التميز والجود الذي أقيم مساء أمس بأحد فنادق القاهرة وشهد المؤتمر تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت نسرين طافش صورتها أثناء تكريمها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة "سعيدة بتكريمى بجائزة التميز والجودة من أم الدنيا وهوليود الشرق الحبيبة مصر شكرا لجميع القائمين على مؤتمر التميز والجودة".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ألف مبروووووك" و " قمرررر ماشاء الله" و " متألقة دايما" و "بالتوفيق دايما إن شاء الله".

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال، ‏ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد‎.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة جذابة .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها | شاهد

بـ الفستان الأبيض.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاهد.. نسرين طافش بإطلالة شتوية

ملكة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة | شاهد

بـ إطلالة جذابة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

النجمة القمر.. وفاء سالم بصحبة نسرين طافش

ترشيحاتنا

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل

رخصتي العائلة المالكة.. والد ميجان ماركل يهاجمها بسبب عودتها للتمثيل

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

اخبار الحوادث.. حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما.. العثور على صالة لـ معبد بطلمي أسفل منزل بسوهاج

شاهد .. طليقة علي ربيع تشعل السوشيال ميديا بالحجاب

اهم الأخبار.. الأهلي لـ أزارو: امشي.. موعد تراجع سعر الدولار لـ 13 جنيهًا.. زلزال يضرب الغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

منها عصير البصل .. 5 علاجات طبيعية فعالة لعلاج بثور الأذن