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تعليم

إطلاق مسابقة في الإلقاء الشعري والغناء بالألمانية لموهوبي القليوبية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أطلقت إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتعاون مع توجيه عام اللغة الألمانية مسابقة للموهوبين في الإلقاء الشعري والغناء باللغة الألمانية. 


وقال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بالقليوبية أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة والمديرية لاكتشاف الطلاب الموهوبين في اللغات المختلفة والبداية باللغة الألمانية. 


وقال علي راشد موجه عام اللغة الألمانية إن المسابقة تهدف لإثراء اللغة الألمانية ونشرها مشيرا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب الموهوبين في الإلقاء الشعري والغناء بداية من الأحد ٢٦ يناير، وحتى ٣٠ يناير، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساء. 
وأشار الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، إلى أنه سيتم تكريم الـ5 الأوائل بالميداليات وشهادات التكريم.
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