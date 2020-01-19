عرض فيلم "عندي صورة" في الإسكندرية.. غدا

يُعرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة": الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم للمخرج محمد زيدان، يوم غد الاثنين، في وكالة بهنا بالإسكندرية ضمن برنامج صور العمل - الفصل الأول "التراحيل".





وشهد الفيلم 6 عروض في سينما زاوية في شهريّ أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كانت جميعها كاملة العدد وأشاد كل من الجمهور والنقاد بمستوى الفيلم.





فيلم عندي صورة :الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم، فاز بأربعة جوائز دولية وهي جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي حيث حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.



