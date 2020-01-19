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حوادث

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

الأحد 19/يناير/2020 - 06:17 م
نقل مصابين بحالات
نقل مصابين بحالات تسمم
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خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج العام اليوم، 5 اشخاص من اسرة واحدة مصابين بتسمم غذائي أثر تناولهم وجبة طعام منزلية، وتم حجز المصابين تحت الملاحظة الطبية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول كلًا من "خلف. ا" 30 عامًا، "راوية. م" 28 عامًا "زوجة الأول"، وابنائهم "محمد. خ" 8 سنوات، "السيد. خ" 5 سنوات، "جنى. خ" عام واحد، ويقيمون بناحية قرية البطاخ دائرة مركز المراغة.

وبسؤال المصابين الأول والثانية حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلية، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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