AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. ضابط شرطة فرنسي يعتدي على متظاهر بوحشية مفرطة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة للشرطة الفرنسية وهي تعدي على أحد المتظاهرين بوحشية، حيث أقدم مجموعة من الضباط على لكم الشاب وهي طريح الأرض.

وبحسب صحيفة "ديل ميل"، حاول المتظاهرين انقاذه زميلهم من قبضة الضابط الذي انهال على الشاب المتظاهر بالضرب المبرح ارج محطة غار دي ليست ، شمال باريس، حيث يمكن سماع صراخ المتظاهرين عبر الفيديو المسجل عبر أحد الهواتف المحمولة.

أكد ممثلو الادعاء الفرنسيون أنه تم فتح تحقيق جنائي في "عنف من قبل شخص في السلطة العامة" مع قيادة شرطة متخصصة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران.. متظاهرو "يزدانشهر" يقتلون ضابطا ويحرقون بنكين وحوزة علمية ومبنى البلدية

حراس أمن يعتدون بوحشية على شاب بمنتزه .. شاهد ماذا حدث

اعتداء وحشي على طالب مسلم من قِبل الشرطة الهندية .. فيديو

سحلها على الرصيف.. معركة عنيفة بين رجل وامرأة داخل مترو نيويورك

بلطجي يعتدي بوحشية على مسن بدون سبب فى بريطانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

خاص| أول رد من MBC على هايدي محمد: الأزمة مختلقة والفيديوهات لم تحذف من يوتيوب

للجيش التركي فقط.. أردوغان يرسل أسلحة إلى ليبيا ويمنع الوفاق من استخدامها

شاهد| السيسى يتجاهل أردوغان في مؤتمر برلين حول ليبيا

أزمة كاسونجو والنقاز.. الزمالك يجهز شيكا ويرسل خطابا إلى اتحاد الكرة.. تفاصيل

شاهد.. انهيار نجوم تركيا في جنازة نجم العشق الممنوع

شاهد .. طليقة علي ربيع تشعل السوشيال ميديا بالحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

منها عصير البصل .. 5 علاجات طبيعية فعالة لعلاج بثور الأذن