شاهد.. ضابط شرطة فرنسي يعتدي على متظاهر بوحشية مفرطة

كشفت لقطات صادمة للشرطة الفرنسية وهي تعدي على أحد المتظاهرين بوحشية، حيث أقدم مجموعة من الضباط على لكم الشاب وهي طريح الأرض.



وبحسب صحيفة "ديل ميل"، حاول المتظاهرين انقاذه زميلهم من قبضة الضابط الذي انهال على الشاب المتظاهر بالضرب المبرح ارج محطة غار دي ليست ، شمال باريس، حيث يمكن سماع صراخ المتظاهرين عبر الفيديو المسجل عبر أحد الهواتف المحمولة.



أكد ممثلو الادعاء الفرنسيون أنه تم فتح تحقيق جنائي في "عنف من قبل شخص في السلطة العامة" مع قيادة شرطة متخصصة للتحقيق.



