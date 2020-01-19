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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإرسال أشخاص وخبراء للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، قد يجري التوصل إليه خلال مؤتمر برلين حول السلام في هذا البلد.

وأضاف جونسون، لقناة "سكاي نيوز" البريطانية لدى وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين، أن الوقت قد حان لكف تدخل "الوكلاء الخارجيين" في الحرب بليبيا.

وتابع: "النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون وضع حد لها.. نريد سلاما ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية".

وعند سؤاله عن إمكانية أداء القوات البريطانية دورا في مراقبة وقف إطلاق النار، أجاب جونسون: "إذا تم التوصل لوقف إطلاق النار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور كبير، وهو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار.. لا أرى في الوقت الحالي أي وقف لإطلاق النار، وهذا ما نناقشه اليوم".

وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
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