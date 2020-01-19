مسئول روسي يكشف حقيقة عقد لقاء بين حفتر والسراج في برلين

ظاهرة صوتية.. أردوغان يستعدي دول المنطقة ليرضي التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.. سارق النفط وقاتل الأبرياء في سوريا.. أكبر ممول للإرهاب.. وحفتر: تركيا طرف في الحرب لا وسيط يتمتع بالنزاهة