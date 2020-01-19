مسئول روسي يكشف حقيقة عقد لقاء بين حفتر والسراج في برلين

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، عن حقيقة إمكانية عقد لقاء مشترك بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في برلين.
ونفى المسئول الروسي وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك إمكانية عقد لقاء مشترك بين السراج وحفتر حيث قال: "«هذا يعتمد عليهم، وأنا لا أعرف. أشك في أنهم سيتحدثون إلى بعضهم البعض لأنهم في موسكو رفضوا التحدث مع بعضهم البعض، لذلك كان علينا أن نكون الوسطاء».
وهاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تواجد المليشيات السورية داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تم برعاية رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.
وقال ماكرون: «قلقون للغاية من وصول مقاتلين من سوريا وقوات أجنبية إلى طرابلس ويجب أن يتوقف ذلك فورًا».
وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
ونفى المسئول الروسي وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك إمكانية عقد لقاء مشترك بين السراج وحفتر حيث قال: "«هذا يعتمد عليهم، وأنا لا أعرف. أشك في أنهم سيتحدثون إلى بعضهم البعض لأنهم في موسكو رفضوا التحدث مع بعضهم البعض، لذلك كان علينا أن نكون الوسطاء».
وهاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تواجد المليشيات السورية داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تم برعاية رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.
وقال ماكرون: «قلقون للغاية من وصول مقاتلين من سوريا وقوات أجنبية إلى طرابلس ويجب أن يتوقف ذلك فورًا».
وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.