وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى البياضية سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد، مؤكدة أن المستشفى سيخدم محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة لها.





جاء ذلك، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.





وراجعت الوزيرة، الرسومات الهندسية للمستشفى، وأكدت على تطوير المستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، كما وجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات، مشيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.





وأكدت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات للمنشآت الطبية بالمحافظة طبقا للجدول الزمني المحدد، مشددة على الاهتمام بنوع وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضرورة شعور المواطنين بخدمة طبية غير مسبوقة تزامنًا مع تطبيق المنظومة الجديدة.





كما وجهت الوزيرة الشكر لمحافظ الأقصر لمتابعته الحثيثة والتي كان من شأنها الإسراع في معدلات التنفيذ وتطوير المنشآت الطبية.





والمستشفى يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، موضحًا أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سريرًا غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.



