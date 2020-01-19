AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 06:16 م
وزير الصحة تتفقد
وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور
Advertisements
شمس يونس
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى البياضية سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد، مؤكدة أن المستشفى سيخدم محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة لها.

جاء ذلك، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وراجعت الوزيرة، الرسومات الهندسية للمستشفى، وأكدت على تطوير المستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، كما وجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات، مشيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات للمنشآت الطبية بالمحافظة طبقا للجدول الزمني المحدد، مشددة على الاهتمام بنوع وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضرورة شعور المواطنين بخدمة طبية غير مسبوقة تزامنًا مع تطبيق المنظومة الجديدة.

كما وجهت الوزيرة الشكر لمحافظ الأقصر لمتابعته الحثيثة والتي كان من شأنها الإسراع في معدلات التنفيذ وتطوير المنشآت الطبية.

والمستشفى يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، موضحًا أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سريرًا غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

كما تفقدت الوزيرة أعمال التطوير بالمبنى القديم للمستشفى والذي سيصبح مركزًا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع سرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام للمستشفى.
وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور
وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور
وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور
وزير الصحة تتفقد مستشفى البياضية في الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تشدد على الانتهاء من تطوير مستشفى النساء والولادة بـ البياضية

جولة تفقدية لوزيرة الصحة بالأقصر.. 3 قرارات هامة بالزيارة.. وتسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديدة

وفد الصحة يتفقد تطوير مستشفى الفيروز ومركز الزهراء بطور سيناء

وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى ووحدة طب الأسرة بطابا

وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات الأقصر لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل.. وتعلن: الانتهاء من أعمال التطوير بالمحافظة فبراير المقبل.. والتطبيق يشمل 65 منشأة طبية ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات

وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية.. صور

ترشيحاتنا

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

ممنوعون من الحلويات.. 4 خرافات حول مرض السكر

السماح للأمير هاري وميجان بالحفاظ على لقبهما الملكي بشكل شرفي

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

مدرب المقاولون السابق يكشف قصة بكاء محمد صلاح بسبب الأهلي

قبل مباراة الليفر ضد مانشستر يونايتد.. ليفربول يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها