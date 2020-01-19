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تعليم

افتتاح مقر إدارة الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، مقر الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالجامعة، ضمن مبادرة "أدرس في مصر"، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، وتقديم خدمة متميزة للطلاب الوافدين.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، وعدد من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة من دول (المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وفلسطين والبحرين وجنوب السودان ونيجيريا).

وقال "الكردي"، إن إنشاء إدارة الوافدين بالجامعة، ستضمن تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعة، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية من بداية العام الدراسى، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة، للتعامل معهم، وكذا إنهاء إجراءات قبول أوراق الطلاب بسهولة ويسر. 

فيما أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، انه سيتثنى من خلال إنشاء إدارة للوافدين بالجامعة تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب الوافدين من جميع الدول، وكذلك تسهيل عمليات التواصل معهم، بالتعاون مع الجهات الخاصة بهم كسفارات وقنصليات بلادهم في مصر، والإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي.

وقالت الدكتورة هالة مقلد، أن هذه الإدارة تقدم خدماتها للطلاب الوافدين عن طريق التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافي للدول المختلفة في مصر لمتابعتهم وحل مشاكلهم، وتسهيل وتوجيه إجراءات وتلقي الأوراق الخاصة بهم وسرعة مراجعتها وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج.

وأضافت: "وأيضًا ستختص الإدارة بمتابعة كل مايخص الطالب الوافد، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين في مجالات مثل الحاسب الآلي واللغات وغيرها، وانهاء الاجراءات الامنية الخاصة بالطلاب والإجراءات الخاصة بالإقامة، وتقديم الإرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة (علاجية- ثقافية- ترفيهية) المتاحة للطلاب داخل الجامعة.
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