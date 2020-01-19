AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد ناجي يكشف عن تعليماته لـ الهاني سليمان ورأيه بـ حارس الزمالك

الأحد 19/يناير/2020 - 06:16 م
احمد ناجي
احمد ناجي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة عن تفاصيل حديثه مع الهاني سليمان حارس مرمى الفريق عقب توليه قيادة الفريق، مؤكدا أن سليمان حارس مرمى مميز ولديه امكانيات رائعة. 

وأكد أحمد ناجي في تصريحات إذاعية عبر برنامج " وان تو " أه طلب من سليمان التركيز مع الفريق فقط والبعد عن التمثيل وما قد يشغله عن كرة القدم مشددا أن الهاني لديه الكثير ليقدمه مع الفريق.

وأضاف أحمد ناجي أن طلب من الهاني سليمان ضرورة الالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق.

وأشاد أحمد ناجي بـ عمر صلاح حارس الفريق المعار من الزمالك مؤكدا أنه حارس مرمى واعد على الرغم من زيادة وزنه خلال الفترة الحالية بسبب توقفه عن التدريبات لفترة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

أحمد ناجي يعلن عبر صدى البلد تولي مهام حراسة نادي سموحة

مرحبا بك من جديد يا جنرال.. سموحة يرحب بـ حمادة صدقي على طريقته الخاصة

أحمد ناجي: لست متأكدا من توقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت.. فيديو

ترشيحاتنا

قبيل انطلاق مؤتمر برلين.. السراج يتوجه بهذا الطلب لـ المجتمع الدولي

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

أزمة كاسونجو والنقاز.. الزمالك يجهز شيكا ويرسل خطابا إلى اتحاد الكرة.. تفاصيل

بشرى سارة.. زيادة معاشات الزراعيين بنسبة 25%

أحمد ناجي يكشف عن تعليماته لـ الهاني سليمان ورأيه بـ حارس الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها