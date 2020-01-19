أحمد ناجي يكشف عن تعليماته لـ الهاني سليمان ورأيه بـ حارس الزمالك

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة عن تفاصيل حديثه مع الهاني سليمان حارس مرمى الفريق عقب توليه قيادة الفريق، مؤكدا أن سليمان حارس مرمى مميز ولديه امكانيات رائعة.





وأكد أحمد ناجي في تصريحات إذاعية عبر برنامج " وان تو " أه طلب من سليمان التركيز مع الفريق فقط والبعد عن التمثيل وما قد يشغله عن كرة القدم مشددا أن الهاني لديه الكثير ليقدمه مع الفريق.





وأضاف أحمد ناجي أن طلب من الهاني سليمان ضرورة الالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق.



