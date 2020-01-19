وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت ليحدد الشعب الليبي مصيره

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه يجب على الشعب الليبي تحديد مصيره، مطالبًا جميع الأطراف باغتنام الفرصة عبر الوساطة الأممية في سبيل إنهاء الأزمة الليبية.





وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، على هامش انطلاق قمة برلين: "الآن حان الوقت لكي يحدد الشعب الليبي مصيره، في سبيل إحلال السلام وإنهاء التدخلات الخارجية، ونحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، من خلال وساطة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بين الليبيين ".



