AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت ليحدد الشعب الليبي مصيره

الأحد 19/يناير/2020 - 05:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه يجب على الشعب الليبي تحديد مصيره، مطالبًا جميع الأطراف باغتنام الفرصة عبر الوساطة الأممية في سبيل إنهاء الأزمة الليبية. 

وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، على هامش انطلاق قمة برلين: "الآن حان الوقت لكي يحدد الشعب الليبي مصيره، في سبيل إحلال السلام وإنهاء التدخلات الخارجية، ونحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، من خلال وساطة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بين الليبيين". 

وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبيل انطلاق مؤتمر برلين.. السراج يتوجه بهذا الطلب لـ المجتمع الدولي

السراج يكشف خياراته حال عدم التوصل لاتفاق في مؤتمر برلين.. ولهذا السبب طلب مساعدة تركيا

واشنطن: تم الاتفاق مع تركيا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

قبيل انعقاد مؤتمر برلين.. السراج يدعو المجتمع الدولي لنشر قوة حماية دولية في طرابلس.. ويكشف خيارات حكومته حال فشل القمة.. وأردوغان يزعم: تركيا مفتاح السلام في ليبيا

بوتين يلتقي أردوغان قبل انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة من قمة برلين: يجب وقف القتال في ليبيا فورا

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي

عطل يصيب واتساب.. ويمنع المستخدمين من إرسال الصور والفيديوهات

قبيل انطلاق مؤتمر برلين.. السراج يتوجه بهذا الطلب لـ المجتمع الدولي

منها تلف المخ.. 4 أمراض ناتجة عن سوء النظافة الجنسية

مصر المقاصة يحسم الجدل حول رحيل ميدو وأسباب طلبه حكاما أجانب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

منها عصير البصل .. 5 علاجات طبيعية فعالة لعلاج بثور الأذن