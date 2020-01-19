بعد زيارة وزيرة الصحة.. بشرى سارة لأهالي العديسات بالاقصر



ام العميد محمد إبراهيم عياد،رئيس مركز ومدينة الطود، بجنوب الاقصر بعرض مقترح،على الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والإسكان، يتضمن إنشاء مركز طبي بقرية العديسات بحري لخدمة الأهالي والمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.



وقامت"زايد" ومحافظ الأقصر ومدير الشئون الصحية بالتصديق على المقترح لإنشاء مركز طبي بالعديسات بحري .



كان ذلك خلال تفقدها لمستشفى العديسات التخصصي لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى ، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



والمستشفى يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، موضحًا أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سريرًا غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.



كما تفقدت الوزيرة أعمال التطوير بالمبنى القديم للمستشفى والذي سيصبح مركزًا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع سرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام للمستشفى.







