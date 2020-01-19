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منوعات

السماح للأمير هاري وميجان بالحفاظ على لقبهما الملكي بشكل شرفي

الأحد 19/يناير/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أكد قصر باكنجهام أن الأمير هاري وميجان ماركل سمح لهما بالاحتفاظ بلقب صاحب السمو الملكي لكنهما اتفقا على عدم استخدامه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، سيعرف الزوجان باسم هاري وميجان ودوق ودوقة ساسكس في حياتهما المستقلة الجديدة بعيدا عن الواجبات الملكية.

قال بيان الليلة الماضية من الملكة إنهما "لن يستخدما ألقاب صاحب السمو الملكي" ، حيث بدا أن الحرمان من هذا اللقب هو ثمن حريتهما.

الصفقة التاريخية ، التي تم إبرامها في ساندرينجهام أمس ، تمنح أيضًا ترخيصا للزوجين للتوسط في الصفقات التجارية المربحة ، مما يثير المخاوف من إمكانية التراجع عن تعهدهما بعدم استخدام ألقابهما الملكية إذا أدى ذلك إلى تعزيز علامتهما التجارية وتربح الملايين.
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