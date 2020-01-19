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توك شو

حفتر والسراج يلتقيان المستشارة الألمانية قبل انطلاق قمة برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 06:18 م
حفتر والسراج
حفتر والسراج
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كـريـم الـخـطـيـب
أذاعت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلا يفيد بأن المشير خليفة حفتر وفايز السراج التقيا كل على حدة مع المستشارة الألمانية قبل بدء قمة برلين حول ليبيا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

كان الرئيس السيسي تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، فى مسعى للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي.

ويتوجه الرئيس السيسي من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ غدا الإثنين فى العاصمة البريطانية بناءً على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة أفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا.​
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