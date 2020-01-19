AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى السكر.. نصائح قبل الذهاب لدكتور الأسنان

الأحد 19/يناير/2020 - 08:00 م
لمرضي السكر.. نصائح
لمرضي السكر.. نصائح قبل الذهاب لدكتور الاسنان
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن عملية زراعة الأسنان تمثل أهمية خاصة لدى العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات تكسر الأسنان أو تلفها، حيث تعوضهم هذه العملية بأسنان اصطناعية أخرى تقوم بنفس الدور الوظيفي والتجميلي للأسنان الطبيعية المفقودة، ولكن هناك بعض الضوابط والشروط المتعلقة بإجراء هذه العلمية لمرضى السكري.


وأضاف الدكتور باسم سمير أنه قبل إجراء عملية زراعة الأسنان لمرضى السكري، عليهم متابعة نسبة السكر بشكل تراكمي عن آخر ثلاث شهور قبل هذا الإجراء، وذلك لضمان استقرار نسبة الجلوكوز في الدم فلا تؤثر بالسلب على الزرعة بعد العملية، وفي حالة عدم استقرار نسبة السكر سيتم عمل متابعة طبية لمدة تتراوح بين ثلاث الي ستة أشهر لدي الطبيب المختص و حتي استقراره، قبل القيام بعملية زراعة الأسنان بهدف إجراء العلمية بأمان تام وبتحقيق نسبة نجاح مرضية.


وأشار الدكتور باسم سمير إلى أنه من الضروري أن يتناول مريض السكر مضاد حيوي قبل وبعد زراعة الأسنان، وذلك لأنه يعاني من ضعف المناعة، لذلك يكون المضاد الحيوي وسيلة وقائية لتجنب أي عدوى قبل الجراحة أو التهابات بعدها والتي يكون مريض السكر أكثر عرضة لها، وعليه كذلك التوقف عن التدخين قبل وبعد عملية الزراعة لأن التدخين يقلل من استجابة أنسجة الجسم للأنسولين ما يؤدي لارتفاع السكر وصعوبة التحكم فيه وضبطه. 


وأوضح الدكتور باسم سمير أنه بعد إجراء زراعة الأسنان لمرضى السكر سيتعين عليهم الالتزام بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص للحفاظ على صحة الأسنان بشكل عام والأسنان المزروعة بشكل خاص، مؤكدا أن مرضى السكر قد يحتاجون لمتابعة صحة أسنانهم وتنظيفها، حيث يؤثر هذا المرض على صحة الفم مما يستدعي ضرورة المتابعة الطبية للحماية من مضاعفات السكري المحتملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتلافى أضرار الأسنان .. صحة أسوان توضح نصائح عامة

أعراض مرض السكر.. عوامل وراثية تساهم فى الإصابة بالمرض

10 نصائح تحسن صحة العين وتقي من العمى

هذه الحالات تحتاج لـ زراعة الأسنان.. تعرف عليها

طبيب : أمراض الفم قد تؤدي للإصابة بالقلب

لأحلي ابتسامة.. اللومينير لأسنان ناصعة البياض في دقائق

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. إنبي يحدد موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

السراج دمية.. علي السعيد: حفتر رجل عسكري بامتياز يحمل هموم ليبيا.. شاهد

بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة في 6 أكتوبر

بهاء أبوشقة: لم أرفض الدفاع عن مبارك ولكني اعتذرت لهذه الأسباب ..فيديو

أرجو الدعاء من القلب.. ريهام سعيد: عندي أهم قضية في حياتي النهاردة

حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما في بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

بعد شائعة وفاتها.. 10 صور لـ سيلين ديون بعد تخطيها الـ 50

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة