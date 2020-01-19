لمرضى السكر.. نصائح قبل الذهاب لدكتور الأسنان

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن عملية زراعة الأسنان تمثل أهمية خاصة لدى العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات تكسر الأسنان أو تلفها، حيث تعوضهم هذه العملية بأسنان اصطناعية أخرى تقوم بنفس الدور الوظيفي والتجميلي للأسنان الطبيعية المفقودة، ولكن هناك بعض الضوابط والشروط المتعلقة بإجراء هذه العلمية لمرضى السكري.





وأضاف الدكتور باسم سمير أنه قبل إجراء عملية زراعة الأسنان لمرضى السكري، عليهم متابعة نسبة السكر بشكل تراكمي عن آخر ثلاث شهور قبل هذا الإجراء، وذلك لضمان استقرار نسبة الجلوكوز في الدم فلا تؤثر بالسلب على الزرعة بعد العملية، وفي حالة عدم استقرار نسبة السكر سيتم عمل متابعة طبية لمدة تتراوح بين ثلاث الي ستة أشهر لدي الطبيب المختص و حتي استقراره، قبل القيام بعملية زراعة الأسنان بهدف إجراء العلمية بأمان تام وبتحقيق نسبة نجاح مرضية.





وأشار الدكتور باسم سمير إلى أنه من الضروري أن يتناول مريض السكر مضاد حيوي قبل وبعد زراعة الأسنان، وذلك لأنه يعاني من ضعف المناعة، لذلك يكون المضاد الحيوي وسيلة وقائية لتجنب أي عدوى قبل الجراحة أو التهابات بعدها والتي يكون مريض السكر أكثر عرضة لها، وعليه كذلك التوقف عن التدخين قبل وبعد عملية الزراعة لأن التدخين يقلل من استجابة أنسجة الجسم للأنسولين ما يؤدي لارتفاع السكر وصعوبة التحكم فيه وضبطه.





وأوضح الدكتور باسم سمير أنه بعد إجراء زراعة الأسنان لمرضى السكر سيتعين عليهم الالتزام بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص للحفاظ على صحة الأسنان بشكل عام والأسنان المزروعة بشكل خاص، مؤكدا أن مرضى السكر قد يحتاجون لمتابعة صحة أسنانهم وتنظيفها، حيث يؤثر هذا المرض على صحة الفم مما يستدعي ضرورة المتابعة الطبية للحماية من مضاعفات السكري المحتملة.