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السراج دمية.. علي السعيد: حفتر رجل عسكري بامتياز يحمل هموم ليبيا.. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 07:15 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
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محمد حليم قنديل
قال علي السعيد عضو مجلس النواب الليبي، إن السراج لا يملك أن يأخذ قرار لشخصه وما هو الا دمية فقط، مضيفا أن خليفة حفتر رجل عسكري بأمتياز وحمل الوطن الليبى أمانة على عاتقه ويفضل مصلحة ليبيا والوطن على حسابة الشخصي.

وأضاف على السعيد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك انقساما كبيرا داخل مجلس الأمن بشأن الاعتراف بحكومة السراج.

وتابع عضو مجلس النواب الليبي، أن المملكة المتحدة هي الراعي الحقيقي لحكومة الوفاق التي يترأسها السراج ويتمنى من أعضاء مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الحكومة.

وأوضح على السعيد، ان مجلس النواب يسعى دائما للصلح فى شئون الدولة الليبية وليس الحرب لتخريبها.

وأشار إلى أنه، لا أحد يستمع إلى قرارات مجلس النواب حاليا لان كل دولة من الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية فقط وليس مصلحة ليبيا فى إنهاء أزمتها الحالية.
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