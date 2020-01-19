لأصحاب iphone.. إزاى تمنع إضافتك على جروبات WhatsApp دون إذنك

لا يخلو هاتف ذكى واحد حول العالم من تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب، حيث يستخدمه أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم، ويتبادلون مليارات الرسائل يوميًا.





إلا أن هناك بعض المواقف التى تشعرك بالضيق مثل إضافتك إجباريًا على مجموعات أو جروبات وإقتحام خصوصيتك، ومعرفة رقمك من قبل أشخاص غرباء.





وبحسب gulfnews التقنى، يمكنك وقف ذلك اذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا من نوع آيفون، إذهب إلى Settings، ثم Account، Privacy، واضغط على خيار Groups.





من هنا سيتيح لك التطبيق على هاتفك خيار، من يستطبع إضافتك على مجموعة، وستجد أنه مفعل تلقائيًا على وضع إتاحة أى شخص للقيام بذلك.



