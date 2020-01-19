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تكنولوجيا

لأصحاب iphone.. إزاى تمنع إضافتك على جروبات WhatsApp دون إذنك

الأحد 19/يناير/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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كريم جمال
لا يخلو هاتف ذكى واحد حول العالم من تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس آب، حيث يستخدمه أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم، ويتبادلون مليارات الرسائل يوميًا.

إلا أن هناك بعض المواقف التى تشعرك بالضيق مثل إضافتك إجباريًا على مجموعات أو جروبات وإقتحام خصوصيتك، ومعرفة رقمك من قبل أشخاص غرباء.

وبحسب gulfnews التقنى، يمكنك وقف ذلك اذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا من نوع آيفون، إذهب إلى Settings، ثم Account، Privacy، واضغط على خيار Groups.

من هنا سيتيح لك التطبيق على هاتفك خيار، من يستطبع إضافتك على مجموعة، وستجد أنه مفعل تلقائيًا على وضع إتاحة أى شخص للقيام بذلك.

وسيكون أمامك خيارين إما أن تقتصر تلك الميزة على أصدقائك فقط، أو تمنعها نهائيًا إذا كنت ترغب ذلك، وعدم التعرض لأى مضايقات من هذا النوع.
لأصحاب iphone.. إزاى تمنع إضافتك على جروبات WhatsApp دون إذنك
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