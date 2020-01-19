الشهر الجاي.. توقف WhatsApp نهائيا على هذه الهواتف

يبدو أن عام 2020 سيكون الأسوًا لدى مستخدمين واتساب WhatsApp حول العالم بعدما بدأ بتوقف الخدمة نهائيًا على الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون، والآن سيتوقف على هواتف أخرى بنظامى آيفون و أندرويد.





وبحسب gulfnews، ستتوقف خدمة المراسلات الفورية المجانية التى يقدمها واتساب على هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل iOS 8 وما أقدم بداية من 1 فبراير القادم، أى أنه بعد 11 يوم فقط.





ولن تقتصر الإطاحة مستخدمي تلك الهواتف فقط، بل سيشمل القرار الصادم أيضًا أصحاب الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 لتتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى خيب آمال الكثيرين حول العالم من معتادى إستخدام WhatsApp بشكل يومي.





يذكر أن إدارة واتساب WhatsApp سبقت وحذرت من نفس الإجراء لأصحاب هواتف ويندوز فون فى 31 ديسمبر الماضى، قبل بداية عام 2020 بساعات، وبالفعل توقفت الخدمة تمامًا عنهم.





كما أنه مع حلول شهر فبراير لم يتمكن أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد إصدار 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة على WhatsApp.



