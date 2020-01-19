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مرأة

بدون نظام غذائي.. خطوات للحفاظ على الجسم بعد خسارة الوزن

الأحد 19/يناير/2020 - 09:31 م
ريهام قدري
قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق في مصر، إن الحفاظ على ثبات الوزن وعدم اكتسابه من جديد بعد إجراء عملية تكميم المعدة من الأمور الهامة جدا التي ينبغي معرفتها قبل الإقدام على هذه النوعية من جراحات السمنة حتى تأتي بثمارها المرغوبة، لذلك يجب المتابعة الدورية مع الطبيب وكتابة المسموح والممنوع بعد العملية كوسيلة للمراقبة والمتابعة.

أضاف أن الأشخاص الذين خضعوا لعملية تكميم المعدة يخسرون حوالي 60% من وزنهم الإضافي خلال 12 إلى 18 شهر، ولكن قد يخسر الآخرين الوزن بصورة أقل، لذلك فإن ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح عاملان مهمان لفقدان المزيد من الوزن بعد إجراء عملية تكميم المعدة.


وأكد الدكتور أحمد شبانة، أن من أهم أسباب ثبات الوزن بعد عملية التكميم هو ممارسة الشخص لمزيد من الرياضة المتوسطة والمنتظمة، وشرب كميات كافية من المياه، مع عدم الالتزام بجدول سعرات واحد كل الأيام، والحرص على الحصول على قدر مناسب من النوم، والفيتامينات اللازمة، وخاصة فيتامين دي.

وأشار الدكتور شبانة، إلى أن اكتساب الوزن من جديد بعد عملية التكميم يكون إما بسبب عدم إتباع المريض لنمط حياة صحي، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل العادات الغذائية الخاطئة بشكل عاجل، أو بسبب خطأ طبي يتمثل في عدم إزالة الجزء الصحيح والمناسب من المعدة وفي هذه الحالة سيتم دراسة إمكانية عمل جراحة ثانية وغالبا ما تكون تحويل مسار المعدة، وتجنبا للوصول إلى هذه الحالة ننصح باللجوء إلى الطبيب المختص من البداية.
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