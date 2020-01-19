AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برباعية ويصعد للمركز الثاني

الأحد 19/يناير/2020 - 06:29 م
كوتينيو وألكانتارا
كوتينيو وألكانتارا
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه نادي هيرتا برلين، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني.

كان بايرن ميونخ الأخطر في النصف الأول من المباراة ، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات، منها 4 على مرمى هيرتا برلين ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه 66% على الكرة، و34 %للاعبي هيرتا برلين، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز توماس مولر أول أهداف المباراة في الدقيقة 60 ، وضاعف بعدها البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 73 من علامة الجزاء ، قبل أن يعود ليفا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75، ليختتم بعدها الكرواتي إيفان بيرسيتش مهرجان الاهداف بهدف رابع في الدقيقة 84.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 36 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي هيرتا برلين عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يتقدم على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يزلزل شباك دوسلدورف بـ رباعية نظيفة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يخسر أمام باير ليفركوزن

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتعثر مجددا أمام مونشجلادباخ المتصدر.. ولايبزيج يواصل المطاردة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح فيردر بريمن بستة أهداف مقابل هدف

تعرف على نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الألماني

ترشيحاتنا

منها تلف المخ.. 4 أمراض ناتجة عن سوء النظافة الجنسية

فينالدوم يتردد عليها.. ليفربول يخصص غرفة صلاة لـ محمد صلاح وساديو ماني

أرجو الدعاء من القلب.. ريهام سعيد: عندي أهم قضية في حياتي النهاردة

ممنوعون من الحلويات.. 4 خرافات حول مرض السكر

قبل مباراة الليفر ضد مانشستر يونايتد.. ليفربول يتصدر تويتر

زلزال الغردقة.. ما هو حزام الزلازل وهل دخلت مصر فيه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها