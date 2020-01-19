الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برباعية ويصعد للمركز الثاني

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه نادي هيرتا برلين، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني.





كان بايرن ميونخ الأخطر في النصف الأول من المباراة ، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات، منها 4 على مرمى هيرتا برلين ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه 66% على الكرة، و34 %للاعبي هيرتا برلين، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، أحرز توماس مولر أول أهداف المباراة في الدقيقة 60 ، وضاعف بعدها البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 73 من علامة الجزاء ، قبل أن يعود ليفا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75، ليختتم بعدها الكرواتي إيفان بيرسيتش مهرجان الاهداف بهدف رابع في الدقيقة 84.



