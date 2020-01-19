أيمن المزين لـ صدى البلد: طنطا ستعود من جديد إلى تحقيق الفوز والعقوبات المالية مؤقتة وهذا سبب الهزيمة أمام الأهلي.. تفاصيل

أكد أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن استعداد لاعبيه لخوض اللقاء القادم أمام نادي الجونة ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .





وأضاف أيمن المزين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "،أن لاعبي الفريق على استعداد تام من أجل تحقيق نتائج إيجابية والعودة إلى المنافسة من جديد ،مشيرا إلى امتلاك نادي طنطا لاعبين علي أعلي مستوي .









وأوضح أيمن المزين سبب اخفاقات خلال الفترة الماضية خصوصا أمام ثنائي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، مضيفا أن لاعبي الفرق استطاعوا تقديم أداء جيد خلال خوض المباريات ولكن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار في الحفاظ على النجاحات، خصوصا في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة قائلا: "بدنيا لاعبي طنطا على أعلى مستوى ولكن ما يحدث يسمي بالإخفاق ".









وأشار أيمن المزين أنه تم توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها أمام النادي الأهلي معلقا: "تحملنا الهزيمة كاملة ونسعى إلى تحقيق النجاحات وتحمل المسئولية خلال المباريات القادمة".









وأكد أن مجلس ادارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات للاعبين ، مضيفا أنه سيتم رفع العقوبة المالية التي تم توقيعها على اللاعبين في حالة العودة إلى تحقيق الانجازات من جديد خلال خوض المباريات القادمة .





وتابع أيمن المزين: "سنعود لتحقيق الفوز من جديد ومباريات الاهلي والزمالك صفحة واتقفلت تحملنا جميعا وسنعود من جديد".



