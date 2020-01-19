شاهد .. وزيرة التضامن ترتدي الشال الواحاتي بالوادي الجديد

دشنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، برنامج فرصة لتشغيل الشباب بالوادي الجديد، والذي يشمل ٨ محافظات في مرحلته الأولى.
وقالت الوزيرة إن البرنامج يركز على الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الداعمة لها بصورة كبيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة في دعم تلك الفئات من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع، في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد، من موارد بيئية وسياحية متميزة، مشيرة إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف 1708 من مستفيدي "تكافل وكرامة" بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 عامًا.
وأشادت "القباج"، بالجهود التي تبذلها محافظة الوادي الجديد لدعم الفئات المجتمعية من ذوى الاحتياجات الخاصة والأسر العيلة ومحد دي الدخل بدعم شركاء التنمية وجهود السفارة الإيطالية في دعم البرامج المجتمعية والتنموية ليس في محافظة الوادي الجديد فقط وإنما على مستوى الجمهورية.
وافتتحت القباج خلال جولتها بالمحافظة معرض جمعيات الأسر المنتجة بالوادي الجديد للحرف اليدوية والبيئية بالممشى السياحي والذي تضمن مجموعة من المنتجات البيئية على رأسها التمور ومنتجات النجيل وزيت الزيتون وعدد من الحرف اليدوية والمنتجات النسيجية والكليم والسجاد والفخار.
وأشادت القباج بمستوى المعروضات وأكدت على ضرورة دعم جمعيات الأسر المنتجة في التسويق ووعدتهم بدراسة إشراك هذه الجمعيات في معارض ديارنا في المحافظات المختلفة.
وخلال تفقدها المعرض ارتدت وزيرة التضامن "شالا" من المصنوعات الواحاتية يمثل الزي التقليدي للمرأة في الوادي الجديد.
كما افتتحت القباج مركز التدريب المهني وحاضنة الأعمال لتنمية المشروعات السياحية، كما تفقدت الوزيرة مركز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لتطويره وتحويله إلى مركز نموذجي في تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال زيارتها وزعت القباج قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على ٥٠ مستفيدًا يتم تمويلها من عدد من الجمعيات الأهلية منها الجمعية الشرعية وجمعية مصطفى محمود وجمعية البر والتقوى، كما سلمت وزيرة التضامن عدد تجهيزات العرائس
وقالت الوزيرة إن البرنامج يركز على الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الداعمة لها بصورة كبيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة في دعم تلك الفئات من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع، في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد، من موارد بيئية وسياحية متميزة، مشيرة إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف 1708 من مستفيدي "تكافل وكرامة" بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 عامًا.
وأشادت "القباج"، بالجهود التي تبذلها محافظة الوادي الجديد لدعم الفئات المجتمعية من ذوى الاحتياجات الخاصة والأسر العيلة ومحد دي الدخل بدعم شركاء التنمية وجهود السفارة الإيطالية في دعم البرامج المجتمعية والتنموية ليس في محافظة الوادي الجديد فقط وإنما على مستوى الجمهورية.
وافتتحت القباج خلال جولتها بالمحافظة معرض جمعيات الأسر المنتجة بالوادي الجديد للحرف اليدوية والبيئية بالممشى السياحي والذي تضمن مجموعة من المنتجات البيئية على رأسها التمور ومنتجات النجيل وزيت الزيتون وعدد من الحرف اليدوية والمنتجات النسيجية والكليم والسجاد والفخار.
وأشادت القباج بمستوى المعروضات وأكدت على ضرورة دعم جمعيات الأسر المنتجة في التسويق ووعدتهم بدراسة إشراك هذه الجمعيات في معارض ديارنا في المحافظات المختلفة.
وخلال تفقدها المعرض ارتدت وزيرة التضامن "شالا" من المصنوعات الواحاتية يمثل الزي التقليدي للمرأة في الوادي الجديد.
كما افتتحت القباج مركز التدريب المهني وحاضنة الأعمال لتنمية المشروعات السياحية، كما تفقدت الوزيرة مركز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لتطويره وتحويله إلى مركز نموذجي في تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال زيارتها وزعت القباج قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على ٥٠ مستفيدًا يتم تمويلها من عدد من الجمعيات الأهلية منها الجمعية الشرعية وجمعية مصطفى محمود وجمعية البر والتقوى، كما سلمت وزيرة التضامن عدد تجهيزات العرائس