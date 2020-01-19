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الأمن اللبناني: سيتم ردع مثيري الشغب بالقانون.. ونطالب المتظاهرين بالحفاظ على السلمية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:11 م
احتجاجات في لبنان
احتجاجات في لبنان
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل تجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني في وسط العاصمة بيروت.

طالب الأمن اللبناني من المتظاهرين الحفاظ على السلمية، مؤكدا أنه سيتم ردع مثيري الشغب ووقف التعدي علي قوات الأمن وفقا للقانون .

وناشد الأمن اللبناني المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان اعمال الشغب .

اندلعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.

وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.
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