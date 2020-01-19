مستقبل وطن ينظم قافلة طبية ومساعدات عينية لأهالي قرية في الوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بقيادة النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، قافلة طبية ومساعدات عينية للحالات الأولي بالرعاية في مركز الداخلة.



أكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية بدخلو وذلك بالتعاون مع الادارة الصحية بمركز الداخلة.



وأوضح أن القافلة تضمنت 5 تخصصات طبية، هي أطفال، انف وأذن وحنجرة، باطنة، نساء وتوليد، أسنان بإجمالي 125 مواطنا، وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.



وأضاف، أنه جري توزيع 20 وجبة غذائية، للأسر والحالات الفقيرة والأولي بالرعاية بقرية بدخلو، وذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي للحزب.



يذكر أن الحزب يحرص علي تقديم الخدمات الطبيه والمساعدات العينية بصفة دورية في كافة القري والنجوع تباعًا .