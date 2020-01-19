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منوعات

حقيقة صورة احتفال الكانجارو بهطول الأمطار خلال حرائق الغابات الأسترالية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن اللقطات المذهلة لاثنين من حيوان الكانجارو وهم يحتفلان بنزول الأمطار في الغابات الأسترالية التي ذاع صيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرجع تاريخها إلى 6 سنوات مضت، وليست خلال حرائق الغابات الاسترالية كما يعتقد البعض

وأوضح المصور الاسترالي تشارلز ديفيس حقيقة هذه الصورة ذات الأبيض والأسود والتي أصبحت ايقونة حرائق الغابات، لافتًا إلى أن هذه الصورة تم إلتقاطها في عام 2014 وليس كما يدعي البعض أنها ملتقطة من وقت قريب.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" قل المصورة أنه التقط هذه الصورة المذهلة للكنجرين وهما يتشاجران في حديقة كوسيوسكو الوطنية الأسترالية.

وكتب المصور عبر منشورة في الفيسبوك: هذان الكنجران أصبحا أكثر من مجرد رماد الآن وبالتأكيد هم لا يحتفلان بأي شيء.
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