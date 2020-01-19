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فن

بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة في 6 أكتوبر

الأحد 19/يناير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
بدأ الفنان حسام داغر فى استقبال عزاء والدته بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر قبل قليل، وذلك بعد تشييع الجثمان من المجمع الاسلامى.

وشهدت الجنازة انهيار حسام داغر من البكاء الشديد على فراق والدته.

وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم؛ محمد أسامة، نجم مسرح مصر، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وحمزة العيلى ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.

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