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تكنولوجيا

نعمل على حلها.. "فيسبوك" تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشكلة واتساب

الأحد 19/يناير/2020 - 07:27 م
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
واجه العديد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب "WhatsApp" الذي تملكه شركة فيسبوك مشكلة في إرسال واستقبال الوسائط المتعددة عبر الخدمة، صباح اليوم الأحد.

وصرح متحدث باسم شركة فيسبوك لـ صدى البلد قائلا: "نحن على علم بوجود مشكلة لدى بعض المستخدمين في إرسال واستقبال الملفات على تطبيق واتساب"، وتابع قائلًا: "نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".

وأبلغ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عطل بتطبيق المراسلة الفورية الشهير، وعدم تمكنهم من إرسال واستقبال الرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو.

ووفقا لموقع "Down Detector" المتخصص في رصد أعطال التطبيقات، شمل العطل بعض الدول ومن بينها أوروبا وهي المنطقة الأكثر تضررًا، رغم أن أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية تواجه أيضًا اضطرابات شديدة.

وشمل الانقطاع أيضًا عدة مدن بالمنطقة العربية من بينهم مصر وعمان وبعض المدن الفلسطينية ومدينتا جدة والرياض بالسعودية، ودبي وقطر والبحرين ومسقط بسلطنة عمان.
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