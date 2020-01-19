مروحيات أمريكية تحلق فوق المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بوجود عدة مروحيات أمريكية تحلق في سماء العاصمة بغداد، وفوق المنطقة الخضراء التي تتواجد بها عدة قنصليات وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية.



وقالت قناة "السومرية" إن 27 شخصًا تعرضوا لإصابات متفرقة إثر وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بغداد.



يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات، الأحد، في بغداد ومدن جنوب العراق، حيث قطع متظاهرون طرقا وجسورا بينها بإطارات سيارات مشتعلة للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل القيام بإصلاحات سياسية بينها تسمية رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الطبقة التي تسيطر على مقدرات البلاد.



وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات يشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بـ"إقالة النظام" السياسي الموالي لطهران.