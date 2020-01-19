39 لاعبا.. حسام البدري يتابع لاعبى الدورى وأوروبا قبل مواجهة توجو

وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى 39 لاعبا محليا ومحترفا تحت رادار الجهاز الفنى من أجل المتابعة بشكل كامل خلال مشاركتهم ضمن صفوف فرقهم فى الدورى المحلى ومسابقات أوروبا.



ويلتقي منتخب الفراعنة الكبار نظيره منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس القادم على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولى اتحاد الكرة فيما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.



ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون فى مجموعة تضم كينيا جزر القمر وتوجو.



ويمتلك منتخب مصر الأول نقطتين بعد جولتين من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر القادم.



وحرص حسام البدرى ومعاونيه على حضور مباريات فى الدورى المحلي من أجل متابعة اللاعبين المحليين والوقوف على مستوى العناصر المقرر أن يتم ضمها إلى صفوف الفراعنة الكبار تمهيدا للاستعانة بخدماتهم في مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كان 2021.