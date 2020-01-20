البترول تحذر أهالي الوراق من الغاز الطبيعي يوم الأربعاء.. تفاصيل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، عن ملء الخــــزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض وإضافة الرائحة بالوراق، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءًا يوم الأربعاء الموافق 22 /1 /2020 .





وأهابت الشركة بالسادة العملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي في ذلك التوقيت، وتؤكد الشركة أن أعمال الملئ هى أعمال روتينية ولا تمثل أى خطورة على السادة المواطنين وتتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان السادة العملاء.



