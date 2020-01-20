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اقتصاد

البترول تحذر أهالي الوراق من الغاز الطبيعي يوم الأربعاء.. تفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 ص
الوراق
الوراق
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مايكل عياد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، عن ملء الخــــزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض وإضافة الرائحة بالوراق، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءًا يوم الأربعاء الموافق 22 /1 /2020 .

وأهابت الشركة بالسادة العملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي في ذلك التوقيت، وتؤكد الشركة أن أعمال الملئ هى أعمال روتينية ولا تمثل أى خطورة على السادة المواطنين وتتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان السادة العملاء.

وأضاف "تاون جاس" أنه بناء عليه فقد وجب التنويه لطمئنة السادة العملاء وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم ( 129) .
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