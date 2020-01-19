أبو شقة: الوفد لديه خبرة سياسية وقادر على إثراء الحياة الحزبية في مصر.. فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن فن العمل السياسي هو التعامل على ارض الواقع بما يفرضه لحظة التعامل على أرض الواقع وعندما نكون أمام القوانين التي تنظم العملية السياسية سواء مجلس النواب أو الشيوخ و على ماذا ينص القانون سواء الانتخابات ستكون فردية أو قائمة .





وأضاف " بهاء الدين أبو شقة " خلال لقائه في برنامج"حديث المساء "المذاع علي قناه"ام بي سي مصر" ، أن حزب الوفد يرى أن مجلس النواب يجب ان نكون امام 75 % قائمة و 25% فردي وان تكون القائمة مغلقة .





وأوضح" بهاء الدين ابو شقة " أن تكون القائمة مغلقة هو أن تنجح القائمة كاكول أو تخسر القائمة ككل .





وتابع " بهاء الدين أبو شقة " أن حزب الوفد في مجلس الشيوخ يرى أن يكون عدد الأعضاء 300 عضو والثلث يتم تعيينه عن طريق رئيس الجمهورية وفقا للدستور والثلثين يكونون بقائمة مغلقة .



