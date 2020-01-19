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رياضة

المنتخب السعودي يستأنف استعداداته لمواجهة أوزبكستان في أمم آسيا

الأحد 19/يناير/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
استأنف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الأحد تدريباته بعد مواجهة منتخب تايلاند أمس السبت ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس مرانًا استشفائيا، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ الاثنين، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

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