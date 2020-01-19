AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

الأحد 19/يناير/2020 - 09:01 م
امنه عبد العظيم
تبدأ غدا الإثنين، 20 يناير 2020، المهلة التى حددتها وزارة الإسكان، للمتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية والفيلات والشاليهات وقطع الأراضي، بالإعفاء من غرامات التأخير، وفقا للنسب المحددة من الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من غدا، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وحددت الوزارة النسب كما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

من جانبه قال المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. بدء سداد المقدمات لحجز شقق الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعى

تعرف على غرامة تأخر دفع المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

لمدة 3 أشهر.. الإسكان: إعفاء من سداد غرامات التأخير بنسب محددة بالمدن الجديدة

"المجتمعات العمرانية" تعفي المُخصص لهم أراض زراعية بالمدن الجديدة من غرامات التأخير

الإسكان: مد سحب كراسات الشروط لوحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لـ26 ديسمبر

وزير الإسكان: إعفاء من غرامات التأخير للوحدات والأراضي بالمدن الجديدة

ترشيحاتنا

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

ارتفاع أعداد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 24

زلزال الغردقة.. ما هو حزام الزلازل وهل دخلت مصر فيه؟

هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع

إلغاء مباراة في دوري الدرجة الثالثة بعد أحداث مؤسفة.. تفاصيل

بعد إطلاق 60 رصاصة على ملعب الهلال.. تقصي حقائق الكاف تجهز تقريرا قبل مواجهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟

كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع