غدا.. تفعيل مهلة الإسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

تبدأ غدا الإثنين ، 20 يناير 2020، المهلة التى حددتها وزارة الإسكان ، للمتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية والفيلات والشاليهات وقطع الأراضي ، بالإعفاء من غرامات التأخير، وفقا للنسب المحددة من الوزارة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من غدا، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.





وحددت الوزارة النسب كما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.



