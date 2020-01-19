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فن

وزيرة الثقافة وليلى علوي وإلهام شاهين يشاركون في حفل تأبين المخرج سمير سيف

الأحد 19/يناير/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ عمرو سيد
نظم المركز القومى للسينما حفل تأبين المخرج الراحل سمير سيف، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلي علوي وبعض صناع السينما

شارك بالحضور في التأبين أبناء الراحل الدكتور سمير سيف، هاني وداني.

كما شارك بالحضور ايضأ المخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز والمخرج أشرف فايق ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق والمخرج ومدير التصوير محسن احمد

كان المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا فى شهر ديسمبر الماضى، بينما تبقى أعماله التى أضافت الكثير لصناعة السينما فى العالم العربى.
وزيرة الثقافة وليلى علوي وإلهام شاهين يشاركون في حفل تأبين المخرج سمير سيف
وزيرة الثقافة وليلى علوي وإلهام شاهين يشاركون في حفل تأبين المخرج سمير سيف
وزيرة الثقافة وليلى علوي وإلهام شاهين يشاركون في حفل تأبين المخرج سمير سيف
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