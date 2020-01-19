بعد انتهاء الشوط الأول.. ليفربول_مانشستر_يونايتد يتصدر تويتر شاهد ردود الجماهير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول_مانشستر_يونايتد



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏صلااااااااح اليوم رهيب فخر العرب 👌

‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد



‏يخرب بيت الليفر افضل واقوى وامتع فريق ، حاليًا يقدم افضل كرة قدم في العالم ❤️

‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد



‏تشكيل اليوم يثبت أن سولشاير لم يتعلم شيء ابدا

لما تحب تركن الاوتوبيس تركنه الاول من نص الملعب بماتتش مع ماكتومناي طيب ماكتومناي مصاب يبقي ملهاش لازمه !

‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد



‏‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد والله ليفربول يمدي ينضرب دفاعه سهلين قايم معهم الحظ +التحكيم



‏يعني نعمل ايه دلوقتي .. نكمل الماتش النار ده والا نقلب علي ماتش الاهلي 🙄

‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد

‎#يلا_يا_اهلي