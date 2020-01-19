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رياضة

بعد انتهاء الشوط الأول.. ليفربول_مانشستر_يونايتد يتصدر تويتر شاهد ردود الجماهير

الأحد 19/يناير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول_مانشستر_يونايتد

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏صلااااااااح اليوم رهيب فخر العرب 👌
‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد

‏يخرب بيت الليفر افضل واقوى وامتع فريق ، حاليًا يقدم افضل كرة قدم في العالم ❤️
‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد

‏تشكيل اليوم يثبت أن سولشاير لم يتعلم شيء ابدا
لما تحب تركن الاوتوبيس تركنه الاول من نص الملعب بماتتش مع ماكتومناي طيب ماكتومناي مصاب يبقي ملهاش لازمه !
‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد

‏‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد والله ليفربول يمدي ينضرب دفاعه سهلين قايم معهم الحظ +التحكيم

‏يعني نعمل ايه دلوقتي .. نكمل الماتش النار ده والا نقلب علي ماتش الاهلي 🙄
‎#ليفربول_مانشستر_يونايتد
‎#يلا_يا_اهلي
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