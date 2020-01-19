إطلاق تطبيق موبايل لعملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية عن انطلاق تطبيق خاص بالهواتف الذكية (نسخة الأيفون و الأندرويد) لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية وذلك من خلال الرابط التالى:





ويشتمل التطبيق على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات:





١- تسجيل قراءة العداد

٢- تحديث البيانات

٣- الاستعلام عن الفاتورة

٤- تسجيل شكوى





كان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أكد أن هذا التطبيق يهدف لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءة عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن.



