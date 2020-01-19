جدة لـ 48 حفيدا.. تعرف على والدة سيلين ديون بعد رحيلها

بكت المطربة العالمية سيلين ديون بشكل مؤثر على وفاة والدتها وهى على خشبة المسرح، أمام جماهيرها اثناء احيائها عرض بمدينة ميامي مساء الجمعة، بعد يوم واحد فقط من وفاة والدتها عن عمر يناهز الـ 92 عامًا.





وحاولت المطربة، البالغة من العمر 51 عامًا، ان تمنع دموعها وهي تتوقف مؤقتًا لإخبار المعجبين بأنها "على ما يرام"، وقالت إنها ممتنة لأن أسرتها بأكملها كانت قادرة على توديع امها قبل وفاتها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وكانت "سيلين" الابنة الأصغر بين أولاد الأم "تيريز"، فكان لها الفضل في وصولها للعالمية ووضع أول خطواتها نحو النجاح والشهرة، وحينها كانت الأولى فى سن 12 عاما.



