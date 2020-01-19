حرب تصريحات بين تركيا واليونان.. أردوغان: جنون لعدم دعوتها.. وأثينا ترد

وقعت حرب تصريحات بين تركيا واليونان بسبب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، التي قال فيها إن المسئولين في اليونان شعروا بالجنون بسبب عدم دعوتهم لمؤتمر برلين الخاص بليبيا.



وبدأ التلاسن عقب تصريح أردوغان بأن المسئولين في اليونان شعروا بالجنون، بسبب عدم دعوتها لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتخذ الخطوات الخاطئة فيما يخص الأزمة في ليبيا.



وقال أردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني اتخذ المسار الخاطئ في التعامل مع تركيا، وهو ما رد عليه المسئولون في اليونان بقوة.



وردا على هذه التصريحات قالت وزارة الخارجية اليونانية: "أما بالنسبة لاتخاذ الخطوات الصحيحة، فمن المفارقات على الأقل، أن المنتهك المعتاد للقانون الدولي في منطقتنا يحاول إعطاء دروس"، وذلك في إشارة إلى أردوغان.



وأضافت الوزارة: "مصدر قلق دائم لليونان هو اتخاذ الخطوات التي تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وليس وضع السياسات من خلال ملاحظات استفزازية لا أساس لها".



وشددت اليونان على ضرورة استخدام الاتحاد الأوروبي لحق الفيتو، في حالة تم اعتماد اتفاق بمؤتمر برلين، دون احتوائه على ضرورة إلغاء الاتفاق الموقع بين حكومة السراج وأردوغان.