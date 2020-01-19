بعد إطلاق 60 رصاصة على ملعب الهلال.. تقصي حقائق الكاف تجهز تقريرا قبل مواجهة الأهلي

تجهز لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تقريرا وافيا عن الموقف الأمنى الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل على ملعب الهلال في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعدما تردد عن إطلاق مسلح 60 رصاصة كلاشينكوف على ملعب الفريق السوداني مساء أمس.





ويحتل الهلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن الوصيف الأهلي، و3 نقاط عن المتصدر النجم الساحلي.





وقال مصدر مطلع داخل الكاف إن لجنة تقصى الحقائق فى الكاف بصدد جمع كافة المعلومات الوافية عن مدى صحة واقعة إطلاق النار من قبل مسلح على ملعب الهلال السوداني من عدمه ورفع مذكرة بكافة التفاصيل إلى مسئولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمهيدا لإتخاذ اللازم.





يذكر أن تقارير صحفية أفادت بوجود إطلاق للرصاص الحي في الساعات الأولى من يوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان الذي يستضيف مباريات الهلال في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.





ونفت فاطمة الصادق، مدير عام قناة نادي الهلال السوداني الفضائية ومستشار المجلس الإعلامي للنادي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وجود أي هجوم ناري على الملعب مؤكدة أن هناك مباراة تجري الآن على أرض ملعب الجوهرة الزرقاء بين الهلال وفريق القوز وديًا إستعدادا لمباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال.



