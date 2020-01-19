اكشف فورا.. 4 علامات تهدد بأمراض خطيرة في العيون

رغم أهمية العين الكبيرة إلا أننا لانعرف الكثير عن كيفية العناية بها ، وما هى العلامات والأعراض التي تنبهنا لوجود مؤشر خطر خاصة مع تقدم العمر واتباع الكثير من السلوكيات الخاطئة التي تضر صحة العين.





وعرض موقع "allaboutvision" أهم مؤشرات الخطر التى تخبرنا أن هناك خطأ ويجب زيارة طبيب العيون فى أسرع وقت، وهى:





- الصداع المتكرر أو المستمر حول العينين

- عدم القدرة على رؤية الأشياء بشكل واضح مثل صعوبة رؤية إشارات المرور

- جفاف العينين وينتشر بين النساء أكثر من الرجال خاصة مع تقدم العمر .

- عدم القدرة على الرؤية بوضوح فى الليل أو التركيز في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة.



