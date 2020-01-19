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خبير إستراتيجي: مؤتمر برلين الفرصة الأخيرة لحل الأزمة الليبية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:54 م
الدكتور زياد عقل
الدكتور زياد عقل
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حمزة شعيب
قال الدكتور زياد عقل، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن المبادرات الدولية حول ليبيا التي عقدت خلال الفترة الماضية، لم تنفذ نتائجها على أرض الواقع رغم صدور بيانات وتوقيع اتفاقيات.

وتابع عقل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الشعب الليبي يرفض دائما الحلول الأجنبية للأزمة، ومؤتمر برلين يعد المحاولة الأخيرة من القوى الدولية للتدخل في الشأن الليبي».

وأضاف: "نجاح مؤتمر برلين من عدمه لن يؤثر على الشأن الداخلي الليبي، كون حل الأزمة سيأتي من ليبيا وليس من أوروبا وأمريكا".

وأشار إلى أن أردوغان هو اكبر مسئول عن تزايد عدد اللاجئين بدول أوروبا ويجب محاسبته، مضيفة:"وقفتنا من أجل الإنسانية ومنع التدخل التركي".
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