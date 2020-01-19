5 مشاهد من زيارة وزيرة الصحة للأقصر .. تعرف عليها ..صور



وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد ، إلى مطار الأقصر الدولي وذلك لمتابعة وتفقد التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بمحافظة الأقصر من " وحدات ومستشفيات"، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.



وفيما يلي نرصد لكم أبرز 5 مشاهد من جولة الوزيرة :



المشهد الأول

وصفت الوزيرة أثناء زيارتها حادث تصادم ميكروباص المنيا بـ"المأساوي والمؤسف" مشيرة إلى أنه لا يوجد أى مراكز تدريب للأطباء في جميع أنحاء الجمهورية إلا فى القاهرة فقط موضحة بأن الحادث كان قضاء وقدر ، ولأنها كانت تمر بوعكة صحية لم تستطيع زيارة أسر الضحايا.



المشهد الثاني

وجاءت صورة السلفي من ثاني أهم المشاهد حيث تبادل الاطباء بمستشفى الأقصر العام ووزير الصحة والسكان الصور التذكارية والسيلفي معهم وسط فرحة وضحكات من الجميع .



المشهد الثالث

بينما كان ثالث مشهد للوزيرة اثناء تفقدها ايضا مستشفى الأقصر العام حينما استوقفتها سيدة مسنة وطلبت منها ان تساعدها فى الاهتمام بها داخل المستشفى وعلى الفور وجهت بتوفير وتقديم أفضل خدمة طبية لها.



المشهد الرابع

ورابع مشهد فى زيارة الوزيرة عندما تقدم أحد المواطنين، لها خلال جولتها التفقدية بشكوى حول عدم توفير مكان لمريضة داخل غرفة العناية المركزة، ووجهت الوزيرة وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد بالتحقيق في الواقعة.



المشهد الخامس

والمشهد الاخير حينما أعلنت الوزيرة موافقتها على عرض العميد محمد إبراهيم عياد،رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر بإنشاء مركز طبي بقرية العديسات بحري لخدمة الأهالي والمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

