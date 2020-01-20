بدأت بغرس نخلة...وزيرة التضامن والسفير الإيطالي في جولات تفقدية بالوادي الجديد.. تفقد المعارض البيئية ومراكز ذوي الإعاقة الأبرز.. صور

أجرت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالى بمصر جامباولو كانتيني، جولة تفقدية لمحافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة فرصة بقاعة ديوان عام المحافظة، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب فى إطار برامج الحماية المجتمعية التى تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.





ووصلت الوزيرة يرافقها السفير، إلى مطار الخارجة الجوى بمحافظة الوادى الجديد برفقتهما اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة الوادى الجديد.





وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة المطار

حرص السفير الإيطالى فى مصر جامباولو كانتيني ووزيرة التضامن على غرس نخلة عقب وصوله إلى محافظة الوادى الجديد صباح اليوم، الأحد، برفقة وزيرة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق لها لافتتاح وزيارة عدد من المشروعات.





وزيرة التضامن وسفير إيطاليا يتفقدان منطقة اللبخة الأثرية

وتفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والسفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتيني، منطقة اللبخة بمدينة الخارجة، وذلك خلال زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات.





حيث تفقدوا الركن البيئي وعيون المياه الكبريتية والعذبة، واستمعوا إلى شرح تاريخي للمكان، وبحثوا سبل التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتطهير آبار المياه الموجودة بالمنطقة، لتحويل المنطقة إلى مزار سياحي بيئي لتنشيط السياحة البيئية والعلاجية.





معرض دعم الأسر الأولى بالرعاية في الخارجة

كما تفقدت الدكتورة نيفين القباج، يرافقها محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أمس الأحد، معرض دعم الأسر الأولي بالرعاية، بأجهزة منزلية وماكينات خياطة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الخارجة.





أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المعرض جرى تنظيمه بإشراف الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لدعم الأسر والحالات الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص.





وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة.





"برنامج فرصة" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

ودشنت الدكتورة نيفين القباج، وزيره التضامن الاجتماعي، وعي ترتدي الشال الواحاتي برنامج فرصة لتشغيل الشباب بالوادي الجديد، والذي يشمل ٨ محافظات في مرحلته الأولى لتوفير 1708 فرص عمل لمنتفعي البرنامج.





وقالت الوزيرة إن البرنامج من أجل دعم ذوي الإعاقة والجمعيات الداعمة لها بصورة كبيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة في دعم تلك الفئات من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع، في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد، من موارد بيئية وسياحية متميزة، مشيرة إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف 1708 من مستفيدي "تكافل وكرامة" بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 عامًا.





وأشادت "القباج"، بالجهود التي تبذلها محافظة الوادي الجديد لدعم الفئات المجتمعية من ذوى الاحتياجات الخاصة والأسر العيلة ومحد دي الدخل بدعم شركاء التنمية وجهود السفارة الإيطالية في دعم البرامج المجتمعية والتنموية ليس في محافظة الوادي الجديد فقط وإنما على مستوى الجمهورية.





معرض جمعيات الأسر المنتجة

وافتتحت القباج خلال جولتها بالمحافظة معرض جمعيات الأسر المنتجة بالوادي الجديد للحرف اليدوية والبيئية بالممشى السياحي والذي تضمن مجموعة من المنتجات البيئية على رأسها التمور ومنتجات النجيل وزيت الزيتون وعدد من الحرف اليدوية والمنتجات النسيجية والكليم والسجاد والفخار.





وأشادت القباج بمستوى المعروضات وأكدت على ضرورة دعم جمعيات الأسر المنتجة في التسويق ووعدتهم بدراسة إشراك هذه الجمعيات في معارض ديارنا في المحافظات المختلفة.

وخلال تفقدها المعرض ارتدت وزيرة التضامن "شالا" من المصنوعات الواحاتية يمثل الزي التقليدي للمرأة في الوادي الجديد.





كما افتتحت القباج مركز التدريب المهني وحاضنة الأعمال لتنمية المشروعات السياحية، كما تفقدت الوزيرة مركز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لتطويره وتحويله إلى مركز نموذجي في تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.





قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وخلال زيارتها وزعت القباج قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على ٥٠ مستفيدًا يتم تمويلها من عدد من الجمعيات الأهلية منها الجمعية الشرعية وجمعية مصطفى محمود وجمعية البر والتقوى، كما سلمت وزيرة التضامن عدد تجهيزات العرائس.





درع المحافظة