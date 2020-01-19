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أخبار العالم

مرسوم أميري بترقية المستشار علي محمد سليمان وكيلا لمحكمة الاستئناف الكويتية

الأحد 19/يناير/2020 - 08:54 م
المستشار علي محمد
المستشار علي محمد سليمان
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محمود نوفل
أصدر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت المرسوم الأميرى رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بترقية المستشار على محمد سليمان رئيس الدائرة التجارية بمحكمة استئناف الكويت الي درجة وكيل محكمة الإستئناف الكويتية والتى تعد أعلى الدرجات القضائيه بدولة الكويت.

وقام أمير الكويت في وقت سابق بإصدار مرسوم أميري قبل ساعات يقتضي عفو أميري عن السجناء وفي هذا الإطار قامت بعض الـمصادر الأمنية المطلعة بالكشف عن ان الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية تمت من الانتهاء من اختيار أسماء المشمولين بالعفو الأميري للعام الحالي.

ويبلغ عدد المشمولين بالعفو الأميري الصادر عن الشيخ صباح الأحمد نحو 900 سجين ما بين إفراج فوري وتخفيض العقوبة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس العفو الأول وأن أمير الكويت اعتاد دوما التخفيف عن العائلات وجمع شملهم، حيث كان العام الماضي قد شهد أيضا إفراجًا فوريًا وبالإضافة الى تخفيض العقوبة عن 706 سجناء شملهم العفو.

و كشفت المصادر الأمنية المطلعة أن الأسماء ستتم إحالتها عقب عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، إلى الديوان الأميري نهاية يناير الجاري للتدقيق عليها واعتمادها وإصدار مرسوم أميري بها، ومن ثم الافراج الفوري عنهم ، وفقا لما نشرته صحيفة القبس.
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