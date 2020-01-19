ماكرون: يجب وقف إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة الكف عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما لحكومة السراج.

وقال ماكرون في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية " اليوم /الأحد/ - إن الأمم المتحدة عليها التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة.



و تستضيف العاصمة الألمانية برلين، مؤتمر ليبيا الذي يضم أطراف الصراع، في محاولة للحد من التدخل العسكري الأجنبي، وتوطيد الهدنة، والمساعدة في إعادة إطلاق عملية سياسية لوقف الفوضى التي تشهدها البلاد.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استقبلت قادة من 12 دولة، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لحضور القمة في مقر المستشارية.