AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون: يجب وقف إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 08:07 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة الكف عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما لحكومة السراج.
وقال ماكرون في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية " اليوم /الأحد/ - إن الأمم المتحدة عليها التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة.

و تستضيف العاصمة الألمانية برلين، مؤتمر ليبيا الذي يضم أطراف الصراع، في محاولة للحد من التدخل العسكري الأجنبي، وتوطيد الهدنة، والمساعدة في إعادة إطلاق عملية سياسية لوقف الفوضى التي تشهدها البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استقبلت قادة من 12 دولة، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لحضور القمة في مقر المستشارية.
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما.. العثور على صالة لـ معبد بطلمي أسفل منزل بسوهاج

الحزن يسيطر على أشرف ذكي ودنيا عبد العزيز في عزاء ماجدة الصباحي

الصحة تزف بشرى سارة لمرضى السكر | اعرف التفاصيل

السراج دمية.. علي السعيد: حفتر رجل عسكري بامتياز يحمل هموم ليبيا.. شاهد

ودعت البراءة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عز الدين

اهم الأخبار.. الأهلي لـ أزارو: امشي.. موعد تراجع سعر الدولار لـ 13 جنيهًا.. زلزال يضرب الغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

بعد شائعة وفاتها.. 10 صور لـ سيلين ديون بعد تخطيها الـ 50

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة