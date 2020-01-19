تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم، الأحد 19 -1-2020 تراجعا بعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي، بحسب آخر التحديثات ، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.
وتراجع في بنوك، الأهلي الكويتي والأهلي المصري والأهلي اليوناني، وبنك مصر، مصرف أبوظبي، بنك مصر إبران، بنك عودة، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية:
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في بنك مصر عند 15.79 للشراء، وعند البيع 15.89.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، اليوم الأحد 19 يناير 2020، عند 15.77 للشراء، و15.87 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في البنك الأهلي المصري نحو 15.79 للشراء، واستقر عند البيع في البنك الأهلي بـ15.89.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأحد 19 يناير 2020، عند 15.78 للشراء، و15.88 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في البنك الأهلي اليوناني، 17.78 للشراء، وسعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في بنك كريدي أجريكول نحو 15.78 للشراء، وعند سعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في بنك قناة السويس، عند الشراء 16.98، وسعر 16.08 للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
في بنك عودة سجل سعر شراء الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، نحو 15.77، وعند سعر 15.87 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 15.76 جنيه للشراء، وسعر 15.86 جنيه للبيع.
وتراجع في بنوك، الأهلي الكويتي والأهلي المصري والأهلي اليوناني، وبنك مصر، مصرف أبوظبي، بنك مصر إبران، بنك عودة، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية:
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في بنك مصر عند 15.79 للشراء، وعند البيع 15.89.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، اليوم الأحد 19 يناير 2020، عند 15.77 للشراء، و15.87 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في البنك الأهلي المصري نحو 15.79 للشراء، واستقر عند البيع في البنك الأهلي بـ15.89.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأحد 19 يناير 2020، عند 15.78 للشراء، و15.88 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في البنك الأهلي اليوناني، 17.78 للشراء، وسعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في بنك كريدي أجريكول نحو 15.78 للشراء، وعند سعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في بنك قناة السويس، عند الشراء 16.98، وسعر 16.08 للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
في بنك عودة سجل سعر شراء الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، نحو 15.77، وعند سعر 15.87 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 15.76 جنيه للشراء، وسعر 15.86 جنيه للبيع.