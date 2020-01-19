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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يصلي لقان الغطاس بكاتدرائية الإسكندرية

الأحد 19/يناير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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سامح سلام
بدأت صلوات لقان عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالإسكندرية، والتي يصليها قداسة البابا تواضروس الثاني، وسط حضور شعبي كبير.

ومن المقرر أن يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس المجيد عقب انتهاء صلوات "اللقان".

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ومسئول قطاع الشباب بالإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقديس الأنبا موسى الأسود بالعلمين والقديس الأنبا بقطر بالخطاطبة، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من كهنة الإسكندرية.

ويصلى "قداس اللقان" ثلاث مرات خلال السنة الليتورجية المرة الأولى في عيد الغطاس (١١ طوبة) والثانية يوم خميس العهد والثالثة يوم ٥ أبيب (عيد الرسل).

وتتذكر الكنيسة في صلوات لقان الغطاس معمودية السيد المسيح في نهر الأردن بيد القديس يوحنا قبل دخوله في فترة صوم لأربعين يوما وأربعين ليلة، ليبدأ بعدها خدمته الكرازية، وينتهي طقس لقان الغطاس برشم جميع المشاركين في الصلوات في جباههم.

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