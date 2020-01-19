طفلة مصرية تحصد لقب أجمل فتاة في روسيا .. ماذا قال والدها ..صور

تستعد مدينة شرم الشيخ للاحتفال بالطفلة المصرية تيا حمدي حسن الفائزة بلقب ملكة اطفال روسيا حيث ولدت من ام روسية واب مصري يعمل بالسياحة بشرم الشيخ وسوف تعود لشرم الشيخ من روسيا ٢٥ يناير الجاري .



شاركت تيا في روسيا واخذت لقب والدتها ثيون في المسابقة بعد ان دربها والديها وكانت افضل نموذج عارضة لملابس الاطفال وواجهة إعلانية .



وقال حمدي حسن والد الطفلة إنه هو ووالدتها الروسية اهتما بتيا منذ ولادتها وقاما بتدريبها علي المهارات المختلفة من لغة ومهارات ذكاء و التقليد والتمثيل.



واصبحت الطفلة نموذج رائع للاناقة والموضة في روسيا مشيرا إلي انها اشتركت في مسابقة اجمل فتاة في روسيا.



وحصلت الطفلة على اللقب بجدارة وكانت الافضل من بين ٣٥٠ طفلة روسيه ونالت إعجاب كل روسيا.

